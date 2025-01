La cucina a fuochi spenti e altro di scarso spessore culturale un tempo appannaggio delle riviste patinate ora presenti anche in TV con forte appeal

Leggi su Ildenaro.it

È presente ancora in molte italiane e,se in proporzioni minori, italiani, con diverse primavere sulle spalle, il ricordo di certa stampa che definire leggera sarebbe ancora di poco effetto. Si preferì, con il bene placito dell’Ufficio Stampa del Vaticano, definire quelle pubblicazioni “stampa scandalistica”, dopo letti da considerare album da colorare, essendo gli stessi stampati in bianco e nero. Così facendo, usati volentieri dai più piccoli senza dover comprare album,i genitoripotevano risparmiare qualche preziosa lira. Da tener presente che il boom economico non si era ancora presentato, essendo l’epoca dei fatti accennati sopra i primi anni ’50.Allora le famiglie italiane dovevano ancora fare grande attenzione agli acquisti. “Se potessi avere mille lire al mese”, il motivo musicale pieno di positive speranza e proposizione nutrite dall’ italiano medio, talvoltainurbato da poco dava l’immagine, almeno in bozza, di come si stava riorganizzando il Paese.