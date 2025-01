Terzotemponapoli.com - Kvaratskhelia fa parlare anche le tifose

e le offerte, reali o presunte, da Parigi fanno discuterela parte femminile del tifo partenopeo. Di seguito le opinioni di dueappartenenti al mondo della televisione., Caterina Balivo: “E’ giusto che la società non lo lasci partire ad un prezzo inferiore rispetto a quanto stabilito”Caterina Balivo, conduttrice tv e tifosa del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica Napoli a proposito della sua squadra del cuore: “Kvara è un punto di riferimento del Napoli ed è giusto che la società non lo lasci partire ad un prezzo inferiore rispetto a quanto stabilito. Il suo estro e la sua fantasia fanno bene alla squadra, in ogni caso massima fiducia in Conte e in De Laurentiis, sono certa che sapranno trovare le soluzioni migliori, tenendo contodi un grande Neres che si sta mettendo in mostra a suon di gol e assist”.