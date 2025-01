Juventus senza Vlahovic e Conceicao occasione Toro nel derby maledetto | i granata cercano la 2 vittoria dal 2000 in poi

Leggi su Sportface.it

Infliggere allala prima sconfitta della stagione in Serie A e vincere il secondonel nuovo millennio. È un’impresa sul piano tecnico, ma storico quella a cui è chiamato il Torino nella stracittadina in programma alle 18:00 di sabato 11 gennaio indella ventesima giornata di Serie A. Sarà il 183° confronto tra le due squadre considerando tutte le competizioni (dal 1929/30) e negli anni, il Torino ha vinto solo una delle 36 gare ufficiali disputate contro i bianconeri, perdendo in 27 occasioni e pareggiando nelle 8 restanti. Numeri impietosi, che lavuole confermare in un momento della stagione che ha visto i bianconeri ripiombare in un clima di dubbi e incertezze dopo la sconfitta in Supercoppa contro il Milan e il pareggio (il quinto delle ultime sei gare) contro la Fiorentina.