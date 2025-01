Italia Viva in 2mila a Firenze per i 50 anni di Matteo Renzi

Leggi su Ildenaro.it

Ci sono 2.000 persone al Teatro Cartiere Carrara di, dovefesteggia il suo 50esimo compleanno. Dopo l’intervento politico del leader di, durante il quale ha annunciato, tra le altre cose, che la fase ‘zen’ è finita e che il centro tra duesarà decisivo per battere Giorgia Meloni alle prossime elezioni, è il momento della musica, dei balli e della festa. Lo fa sapere una nota di. Il pranzo, ha detto, “lo paga Marco Travaglio. Dopo averci diffamato, oggi il direttore del Fatto Quotidiano ci ha sfamato con una delle cause che abbiamo vinto”, ha spiegato il leader di. Oltre alla pappa al pomodoro e al ragù di cinta senese, viene servito il gelato, cheha voluto assolutamente assaggiare., assaltato dalle telecamere – erano decine i cronisti, operatori, fotografi accreditati – non si è sottratto al bagno di folla, ai selfie, alle strette di mano.