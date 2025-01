Lortica.it - Incidente stradale alle prime luci dell’alba, due feriti trasportati in ospedale

Questa mattinaore 5.45, il servizio 118 dell’Asl Tse è stato attivato per unavvenuto in via Nazionale, a Soci, nel comune di Bibbiena. Due auto sono rimaste coinvolte nello scontro.Nell’sono rimaste ferite due persone: un uomo di 50 anni è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’di Arezzo, mentre una donna di 30 anni è stata trasportata, anch’essa in codice 2, al pronto soccorso dell’di Bibbiena.Sul luogo dell’sono intervenuti i soccorritori con l’automedica del Casentino, la Misericordia di Chitignano e la Croce Rossa di Stia. Presenti anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area.L'articolo, dueinproviene da L'Ortica notizie pungenti.