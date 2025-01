Metropolitanmagazine.it - Il regista di IT rivela quante stagioni sono previste per Welcome to Derry

La prossima serie HBO IT:toha già un numero dipianificato.tofunge da prequel ai film IT diretti da Andy Muschietti del 2017 e del 2019, basati sull’omonimo romanzo horror di Stephen King. Parlando a Radio TU, Muschietti hato la sua visione dello show che andrà avanti per almeno tre. “È una storia basata sugli interludi del libro. Gli interludifondamentalmente capitoli che riflettono la ricerca di Mike Hanlon“, ha affermato Muschietti, aggiungendo, “Quindi parlano di eventi catastrofici del passato, come l’incendio nel Black Spot, il massacro della Bradley Gang, una banda di rapinatori di banche negli anni ’30 e l’esplosione della Kitchener Ironworks. Ogni volta che Pennywise esce dal letargo, c’è un evento catastrofico che accade all’inizio di quel ciclo.