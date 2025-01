Panorama.it - Il Labour insabbia ancora gli stupri pakistani

Fare peggio era difficile, ma ci sono riusciti. E alla grande. I laburisti inglesi hanno respinto per la seconda volta la richiesta di formare una commissione di inchiesta che indaghi sulle cosiddette grooming gangs, i gruppi di adescatori e stupratoriche hanno agito almeno a partire dal 2010 nel Regno Unito, abusando di decine e decine di migliaia di ragazzine quasi esclusivamente bianche e fragili. Le indagini nella città di Rotherham hanno portato alla luce abusi sessuali su 1.400 bambini di età superiore ai 16 anni, a Telford, fino a 1.000 ragazze hanno subito abusi per decine di anni. Vicende analoghe si sono verificate in numerose altre zone della nazione. Certo, sono stati arrestati alcuni colpevoli, ma il fenomeno non è mai stato approfondito o studiato nel dettaglio. Anzi spesso è stato coperto dalle istituzioni e perfino dalle forze dell’ordine.