Anteprima24.it - Il commissario D’Alterio a Pastorano con Coldiretti: Prevenzione e cooperazione per battere la brucellosi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiper vincere la. Questa la ricetta fornita dalstraordinario nazionale per l’eradicazione dellae della tbc bufalina Nicolaintervenuto ad un affollato incontro con gli allevatori bufalini organizzato daCampania.Durante l’evento diha sottolineato che: “La sconfitta dellaè possibile grazie agli allevatori. Non servono Supereroi, basta applicare in maniera corretta quanto previsto dalla legge tenendo sempre alta la guardia per ridurre ulteriormente il dato attuale dell’incidenza”.In questo scenario laCampania continua a fare la sua parte come spiega il direttore regionale Salvatore Loffreda che ha accolto ildi Governo al suo arrivo: “Siamo pronti al dialogo con tutti.