Sport.quotidiano.net - Il coach e il presidente esaltano la vittoria del carattere e del gruppo. Ivanovic: "Felice per i miei ragazzi». Zanetti: "Cuore e grinta, bravi»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"E’ tempo di essereper questa". E’ un Duskomolto soddisfatto. "E’ stata una buona serata per noi – conferma – era una partita difficile, sono molto contento della prestazione dei. Quella con il Baskonia, che è una grande squadra è stata una sfida equilibrato, lo sapevamo, ma grazie a un’ eccellente difesa abbiamo vinto. Gli ultimi minuti sono stati strani, ma in ogni caso per quello che abbiamo fatto vedere in campo meritavamo il successo". Va oltre. "La grandezza di questa squadra è l’essere squadra. Abbiamo giocato insieme, aiutandoci l’uno con l’altro è stata una meritatissimacollettiva". Mvp della sfida Matt Morgan, 17 punti e 21 di valutazione. "Nell’intervallo Clyburn mi ha detto che dovevo essere più aggressivo, cosa che ho fatto nel secondo tempo, segno della fiducia che c’è da parte deicompagni neiconfronti – sottolinea –.