Il centro storico soffre ma c’è chi investe e apre

EMPOLIIn un periodo non particolarmente felice per il tessuto economico del giro d’Empoli, nonostante l’avviato periodo di saldi di gennaio, sempre più negozi vanno verso la chiusura: uno di questi è Bloom, di Lorenzo Bagnoli, che vista anche la flessione generale nelle vendite ha deciso di abbassare la saracinesca una volta per tutte, dopo 11 anni di presenza nel. Tuttavia c’è anche chi, contrariamente a quanto osservato, decide di aprire una nuova attività. Alberto Bianconi, già proprietario dello studio di personal training Physiques Labs nel palazzo del Comune in via Giuseppe del Papa, è ora pronto a espandersi, e lo faràndo un secondo studio in via Ridolfi, civico 124, la cui inaugurazione si terrà oggi dalle 10 alle 19. La mossa di Bianconi va in controtendenza rispetto alle numerose chiusure registrate sinora.