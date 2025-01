Ilgiorno.it - I residenti fanno scattare l’allarme. Tre fermati con attrezzi da scasso

Più volte sui social, in questi ultimi giorni, era stata pubblicata la segnalazione di un’auto notata nei luoghi in cui sono stati commessi furti. La vettura era stata segnalata sui social come “sospetta“, avvistata in zone in cui erano stati commessi furti: in particolare, si aggirava nella zona di Montorfano, dove era stato denunciato un tentativo di furto in abitazione. La stessa auto notata giovedì notte da una pattuglia della Squadra Volante, che l’ha intercettata in via Varesina. Gli agenti l’hanno quindi fermata e proceduto a un controllo: a bordo c’erano un rumeno di 20 anni residente a Lipomo, un dominicano di 21 anni anche lui residente a Lipomo e un italiano di 19 anni di Villa Guardia. I primi due già noti per aver ricevuto un avviso orale, e per altri provvedimenti, mentre il diciannovenne aveva tra i sui precedenti una recente condanna per rapina.