Grande Fratello, il ritorno di una nota attrice? Il rumor e la replica

, ilin Casa di unashowgirl? Lei interviene in un’intervista sul possibile ingresso nel reality show di Mediaset, dalin Casa di Stefania Orlando ed Eva Grimaldi potrebbe presto avvenire l’ingresso di unaLeggi anche, aria tesa tra Shaila e Lorenzo. Lui: “Passo per quello che non sono”L’e showgirl intervieneStando a quanto riporta Novella2000, nella puntata di Storie di donne al bivio – weekend è stata ospite Lory Del Santo. L’e showgirl è tornata a parlare della sua esperienza alVIP nel 2018 rivelando:“Amo il mio lavoro e non vorrei mai perdere una proposta. Amo essere in TV, amo lavorare e dire di no non mi fa dormire la notte. D’altro canto quando ho fatto iluna volta anni fa non ero nel mood veramente felice, ero molto triste chiaramente per una cosa che era accaduta gravissima nella mia vita”.