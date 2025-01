Isaechia.it - Grande Fratello, ex gieffino condannato a sei anni e mezzo di carcere: cosa ha fatto

Brutte notizie per un ex concorrente del, che a seguito dei suoi guai con la legge è stato di recentead oltre seidi.Stiamo parlando di Kiran Maccali, l’indiano bergamasco che ha preso parte al celebre reality show di Canale 5 nel 2011, diventando uno dei concorrenti ufficiali del programma condotto allora da Alessia Marcuzzi.L’esperienza all’interno del reality non ha portato a Kiranpopolarità, tant’è che una volta finito il programma, il giovane è tornato alla sua vita di sempre e non sono mancati i guai.Nel 2017, infatti, il ragazzo è stato arrestato e poiper resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e l’anno successivo per tentata violenza nei confronti dell’ex fidanzata e per maltrattamenti nei confronti dei genitori adottivi.