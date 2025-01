Lettera43.it - È morto Sam Moore del duo vocale Sam & Dave

Leggi su Lettera43.it

a 89 anni Sam, metà del duosoul Sam, celebre per grandi successi come Soul Man, Hold On, I’m Comin’ e I Thank You. Il suo agente, Jeremy Westby, ha fatto sapere cheè deceduto il 10 gennaio venerdì a Coral Gables, in Florida, mentre si stava riprendendo da un intervento chirurgico.Samnegli Anni 70 (Getty Images).era la voce tenore del duo, Prater (nel 1988) il baritonoera stato inserito insieme aPrater (in un incidente stradale nel 1988) nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1992. I due lavorarono insieme dal 1961 al 1981, con alcune pause, prima dello scioglimento del sodalizio:era la voce tenore, mentre Prater il baritono.Il duo trasformò la “chiamata e risposta” della musica gospel in uno spettacolo capace di raggiungere le masse, registrando alcuni dei successi più duraturi della musica soul e influenzando artisti come Michael Jackson, Aretha Franklin, Elvis Costello e Bruce Springsteen.