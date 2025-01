Gamberorosso.it - È finita l'èra della birra artigianale? Negli Stati Uniti più chiusure che aperture dopo anni di crescita

La, simbolo perdi grande moda in tutte le città, si sta sgretolando sotto il peso di nuove sfide. «Abbiamo portato a termine la nostra missione», ha dichiarato fermamente sul New York Times Phil Bannatyne, fondatorestorica Cambridge Brewing Company, chiudendo le porte del suo birrificio35. Quella che un tempo era una delle punte di diamante dell’industriaamericana si è arresa a una crisi che sta scuotendo un intero settore.L’industriaè in crisiNel 1989, Bannatyne apriva la sua Cambridge brewing company nello stato del Massachussetts, con l’obiettivo di «insegnare alle persone cosa potrebbe essere la». Per decenni, il settore ha rivoluzionato il panoramario americano: dagliSettanta, quando si contavano appena 89 birrifici, fino a oggi, con oltre 9.