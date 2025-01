Ilfoglio.it - “Con il curling vi porto nella mia Cortina”. Intervista a Stefania Constantini

L’avevamo lasciata così: sguardo di ghiaccio a divorare la pista, mentre la pietra rilasciata con cura scorre implacabile verso l’oro. “Ne è passato di tempo”, sorrideal Foglio sportivo. “Ormai siamo più vicini alle prossime Olimpiadi che a quelle passate”. Sempre nel segno del. “Pechino 2022 è stato il mio debutto ai Giochi: lontano da casa,mia bolla, fino a quel traguardo indelebile e meraviglioso”. La prima gioia dell’Italiastoria della disciplina, in coppia con Amos Mosaner, inattesa euforia nazionale. “Tra un anno invece giocheremo nelle mie Dolomiti. Davanti a un pubblico famigliare, di amici. Sarà emozionante: non siamo abituati a competere in mezzo alla folla”. È ancora uno sport di nicchia. Ma le prodezze die compagni stanno spingendo ilverso livelli di conoscibilità nuovi.