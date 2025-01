Ilnapolista.it - Brignone vince in discesa libera (è la prima volta) e pensa alla Coppa del Mondo

in(è la) edelL’italiana ha ottenuto lavittoria ine fa un importante passo in avanti nella classifica generale didel. È quarta ma ha circa novanta punti di vantaggio su Lara Guy-Berhami oggi solo dodicesima. Senza Mikaela Shiffrin (chissà se e quando tornerà dopo l’infortunio),può ri-re ladel.Dietrola ceca Ledecka e poi terza Laura Pirovano. Male invece Sofia Goggia che è caduta. Era in testa dopo il primo intermedio, ma è scivolata in una curva.Dopo la caduta, la sciatrice bergamasca ha dichiarato a Eurosport:«Sto bene, stavo sciando bene, ma sono stata troppo diretta in curva e quando ho spinto ero sulla neve fresca e gli sci non hanno risposto».