Oasport.it - Bob: nel 2 a St.Moritz vincono Friedrich e Lochner a pari merito. Decimo Baumgartner

Leggi su Oasport.it

La Germania fa festa in quel di St.. Sul budello elvetico arriva una vittoria in coppia per i tedeschi nella tappa di Coppa del Mondo di bob a 2: ad imporsi infatti sono Francescoe Johannes.Rimonta vincente per il campione olimpico di specialità che aveva chiuso terzo al termine della prima run per poi trovare il miglior tempo nella discesa decisiva, è riuscito a conservare il successo, a, con il tempo di 2:12.21.Il trionfo teutonico si completa con il terzo gradino del podio occupato da Adam Ammour a soli 7 centesimi di ritardo. Nella top-5 troviamo l’austriaco Markus Treichl e lo svizzero Michael Vogt, staccati però di oltre un secondo.In casa Italia c’è da segnalare la decima piazza di Patrick, staccato di 1”62. Nella top-20 troviamo anche Mattia Variola, quindicesimo, ed Alex Verginer, diciannovesimo.