Game-experience.it - Bethesda, un gioco non annunciato è in arrivo su Xbox Series X|S, PS5 e Nintendo Switch?

Leggi su Game-experience.it

Negli ultimi giorni, tra le numerose indiscrezioni su2, la community ha effettuato una scoperta intrigante: unnon ancorada, segnalato nei listini del rivenditore francese FNAC, è in in uscita suXS, PS5 e.Come segnalato da Pure, l’unico elemento identificativo è il numero “11” presente nei placeholder del sito, suggerendo che si tratti di unmultipiattaforma. Vista la mancanza di chiarezza, secondo i fan il progetto in questione potrebbe essere legato al remake o remaster di The Elder Scrolls IV: Oblivion, di cui si vocifera da tempo, oppure ancora ad un nuovo rilascio di DOOM 64, recentemente classificato dall’ESRB. Altre speculazioni includono un possibile remaster di Fallout.Tuttavia è bene precisare che non ci sono conferme ufficiali sulla reale natura di questomisterioso, con non pochi utenti che sperano di avere delle novità ufficiali già nel corso dell’ormai imminenteDeveloper Direct.