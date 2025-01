Thesocialpost.it - Benevento, Angelica Izzo si scontra con il guardrail e viene sbalzata fuori: l’auto precipita in una scarpata

La comunità di Dugenta è sconvolta dal tragico incidente avvenuto a Sant’Agata de’ Goti, dove la giovane, di soli 19 anni, ha perso la vita. La ragazza, che avrebbe compiuto 20 anni il 25 gennaio, stava viaggiando a bordo di una Fiat Panda quando, in contrada San Silvestro,è uscita di strada per cause ancora da accertare. La vettura ha urtato contro iled èta in una.La notizia ha lasciato la cittadina telesina in lutto. La famiglia diè ben conosciuta e radicata nella comunità, come sottolineato dal sindaco Clemente Di Cerbo.«L’intera comunità è scossa da questo dramma – ha dichiarato il primo cittadino – e purtroppo non è la prima volta che Dugenta piange una vittima della strada. In questo momento di dolore vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza alla famiglia, sia come amministratori sia come comunità».