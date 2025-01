Ilnapolista.it - Ancelotti: «Abbiamo analizzato lo 0-4 col Barcellona, dobbiamo evitare gli stessi errori»

Domani sera la finale di Supercoppa spagnola sarà il Clasico tra Real Madrid e. Di seguito, la conferenza stampa del tecnico dei blancos Carlo: «Le partite non sono prevedibili, sarà difficile per il Real vincere quanto per il»Terza finale dell’anno, come ci arriva la squadra?«Come sempre prima di una finale. Con tanto entusiasmo, tanto desiderio di vincere. I problemi della partita contro il Maiorca sono stati risolti».Bellingham è al 100%?«Sta bene, si è ripreso bene. È un giocatore che ha fatto la differenza».C’è un sentimento di vendetta?«fatto una valutazione abbastanza chiara sul precedente Clasico. Eravamo partiti bene e calati nel secondo tempo.glichecommesso. Un Clasico è sempre un Clasico, soprattutto se è una finale.