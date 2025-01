Donnapop.it - Alex Britti, chi è l’ex moglie Nicole e il figlio? Tutto sulla vita privata del cantante

Leggi su Donnapop.it

è uno dei cantautori che ha regalato alla musica canzoni indimenticabili, da Oggi sono io a La vasca a 7000 caffè e Immaturi. Cosa sappiamo della sua? Scopriamodi seguito!Leggi anche: Anonimo Italiano chi è? Sapete il suo vero nome e la sua canzone più famosa? Ecco cosa fa oggi e la suaInterprete molto apprezzato nel panorama musicale italiano,ha sempre mantenuto la sualontana dai riflettori. Sapete chi è la sua ex compagna e madre di suo? Di seguito tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by(@)Chi è?Come dicevamo,è un artista molto discreto, che fin dagli esordi della sua carriera ha preferito mantenere la sualontana dai riflettori e dai gossip.