Bergamonews.it - Aggressività ed eventi violenti, la psicologa: “Bisogna promuovere l’educazione alla gentilezza”

Nelle ultime settimane si sono susseguiti tre avvenimenti di cronaca nera in Bergamasca: l’omicidio a Pontirolo Nuovo, l’omicidio in via Tiraboschi a Bergamo e il tentato femminicidio a Seriate. Naturalmente ogni episodio è diverso dagli altri, ma una visione d’insieme invita a riflettere sulla nostra società.Abbiamo chiesto un pareredottoressa Ivana Simonelli,psicoterapeuta, terapeuta esperta EMDR, psicopedagogista e fondatrice del metodo psicopedagogico “Dillo con la Voce”.Ci troviamo di fronte a un’escalation dinei rapporti tra le persone? Senza arrivare a comportamenti così eclatanti, rispetto al passato ci sono più tensioni e intolleranza?Tensioni, intolleranze,e violenza sono purtroppo da sempre presenti nella storia dell’umanità. Confrontare il passato con il presente, può essere utile nella misura in cui, analizzando ciò che sta accadendo, possiamo porci anche nella prospettiva di decidere come evolvere emotivamente, affinché non si perpetuino modalità, azioni e gesti contro l’Altro.