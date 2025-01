Serieanews.com - Var, rivoluzione storica: è successo per la prima volta

Leggi su Serieanews.com

Var, che: unaassoluta, si è scritta la storiaVar,: èper la(Ansa Foto) – SerieanewsDa quando il VAR è stato introdotto nel calcio, il mondo del pallone ha visto un cambiamento radicale nelle modalità di decisione durante le partite. Tecnica e tecnologia sono diventate protagoniste, cercando di dare maggiore giustizia agli arbitri, eliminando gli errori evidenti che, fino a qualche anno fa, spesso cambiavano l’esito delle partite.Tuttavia, non sono mancati problemi e discussioni riguardo all’uso del sistema. Le lunghe attese per le decisioni, la mancanza di trasparenza in alcuni momenti cruciali e la percezione di un “calcio troppo tecnologico” sono stati temi di dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.In molti, infatti, sostengono che la magia del calcio vada preservata, e che il VAR, con il suo monitoraggio continuo, rischi di snaturare lo spirito del gioco.