Tricarico fa tappa al Teatro Puccini di Firenze con il suo nuovo tour

Buonasera, io sonoè ilche sabato primo febbraio lo porta sul palco deldi, i bigliettiDopo l’incursione sul palco del Premio Tenco 2024, con esibizioni diverse e applauditissime nelle tre serate, Francescoriparte proprio da quel contesto e da sé stesso per rinnovare il suo spettacolo dal vivo. Buonasera, io sonoè ilche sabato primo febbraio lo porta sul palco deldi. I biglietti (posto unico 17 euro compresi diritti di prevendita) sono disponibili online su www.ticketone.it e sul sito delwww..it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).Buonasera, io sonoè uno spettacolo pensato per condividere pensieri, parole e canzoni in libertà, intrise della sua poetica surreale e salvifica.