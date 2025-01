Scuolalink.it - Test di Medicina 2025: il calendario per le università private

di– L’accesso ai corsi di laurea inpresso leitaliane richiede una pianificazione accurata, vista la varietà di date e modalità organizzative. Tra Humanitas, Cattolica, Campus Bio-Medico e UniCamillus, ecco un riepilogo completo delle sessioni diper ile consigli utili per affrontare al meglio la preparazione.: ecco ildelle sessioni Le principaliitaliane propongono date differenziate per idi ammissione ai corsi di, in italiano e in inglese. Di seguito le sessioni previste per l’anno accademico 2024/: Humanitas University: 5 febbraio, ore 14:30 26 febbraio, ore 14:30Campus Bio-Medico di Roma: 10 gennaio21 febbraioCattolica del Sacro Cuore: 28 febbraio e 1° marzo11 e 12 aprileUniCamillus – International Medical University: 6 marzo(Roma) 7 marzo(Venezia e Cefalù) Scadenze per le iscrizioni Ognistabilisce scadenze specifiche per l’iscrizione ai