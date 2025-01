Lortica.it - Sventata truffa del finto carabiniere: recuperati oro e contanti per 15.000 euro

I Carabinieri di Sansepolcro hanno messo fine a un’attività criminale legata alla cosiddettadel “”. Durante un controllo sulla E/45, nel tratto di territorio biturgense, è stata fermata un’utilitaria segnalata come sospetta e utilizzata per commettere reati. Alla guida dell’auto un uomo di 30 anni, italiano, incapace di fornire spiegazioni convincenti sia sulla sua presenza in zona sia sui 2.500innascosti sotto il tappetino del veicolo.La successiva perquisizione dell’automobile e del conducente ha portato al rinvenimento di oggetti di grande valore occultati sulla persona dell’uomo: collane, braccialetti, orecchini in oro per un peso di circa 200 grammi, e un orologio con cassa in oro e cinturino in pelle. I beni, se venduti sul mercato illegale, avrebbero fruttato una cifra intorno ai 15.