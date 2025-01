Lanazione.it - Stop agli allagamenti. Nuove fognature bianche nelle vie a Vittoria Apuana

E’ arcinoto ormai il problema delle case invase dall’acqua aquando piove. Anche a fronte di un’intensità non troppo forte. Scantinati e interi vani che periodicamente rappresentano un incubo per i residenti. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per la realizzazione della fognatura bianca nel quartiere: un intervento fondamentale per risolvere dunque i disagi per l’allagamento che affligge la zona da anni e riguardo ai quali era stata sollecitata un’opera adeguata da parte proprio dei residenti di questa zona. "L’avvio dei lavori per la realizzazione della fognatura bianca asi configura come una risposta concreta alle necessità del territorio, mirata a risolvere criticità ormai croniche legate alla gestione delle acque meteoriche", premette l’amministrazione comunale.