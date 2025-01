Sport.quotidiano.net - Serie D. Ricorso Cittadella: esito atteso in giornata

Attesa per oggi la sentenza della Corte d’Appello Federale sul doppiopresentato dalladopo la gara di Piacenza. Il club biancazzurro, dopo la pronuncia in primo grado del Giudice Sportivo della Lnd, ha chiesto sia che vengano annullate le 2 giornate di squalifica comminate a Boccaccini sia che venga riconosciuto da parte dell’arbitro l’errore tecnico dello scambio di persona sull’espulsione del centrale difensivo con conseguente ripetizione della gara. Assistita dall’avvocato Mattia Grassani di Bologna, laha già comunque annunciato che in caso diavverso andrà di fronte al Coni per il terzo grado. Stadio. Intanto l’attenzione per la squadra di mister Gori (squalificato per una) è concentrata sulla gara di domenica contro la Pistoiese che si giocherà a San Damaso.