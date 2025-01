Sport.quotidiano.net - Serie C, nei biancorossi dal 1’ Amayah e Stanzani. Un Carpi d’emergenza stasera gioca a Perugia

Quello chealle 20,30 si presenterà al ’Curi’ di(dove in 6 precedenti ha vinto solo nel 2-0 del 2016-17 in B) è unin piena emergenza, a caccia del quarto risultato utile di fila per tenere a distanza gli umbri, ora a -2 in classifica. "Oltre ai soliti – spiega mister Cristian Serpini – perdiamo anche Contiliano e Lorenzi, mentre Cortesi è tornato stamattina dalla febbre. Dovrò fare scelte nuove soprattutto a centrocampo, anche per far quadrare i tre under, giocheranno alcuni ragazzi (, ndr) che hanno avuto meno spazio e che in fase di mercato abbiamo deciso di confermare, penso che sarà una grande prova di maturità, partiamo con un undici di sostanza per poi finire con più qualità negli ultimi minuti. Casarini? Giocherà dall’inizio. Anche Campagna sta molto bene, ma ha bisogno di un po’ di tempo per entrare nei nostri meccanismi.