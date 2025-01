Sport.quotidiano.net - Serie B Nazionale: attualmente i biancorossi di Angori sono settimi in piena zona play-in. L’Andrea Costa riparte dalla difesa. Da migliorare in primis i rimbalzi

Dieci vittorie e nove sconfitte e il settimo posto in classifica, in-in. Al netto delle tre sconfitte dell’ultimo periodo che avrebbero potuto dare ancora più lustro (oltre che punti) alla classifica biancorossa,vira al giro di boa del campionato con un pieno sorriso. Merito anche della bella vittoria con Omegna al PalaDozza, con icomunque supportati da un numeroso pubblico bravo a superare al meglio il primo dei tre turni casalinghi lontano dal PalaRuggi. Il prossimo è previsto domenica 19, con Piacenza, al palasport di Cervia, mentre si sta ancora valutando la sede per il turno di mercoledì 29 (con Desio). Una prima parte di campionato che ha attestato l’attitudine difensiva di questa Up, che non a caso è la quinta miglioredel girone A (con 74,2 punti subiti), dote con cui compensa qualche battuta a vuoto in attacco (con 75,2 punti segnati è il quintultimo) dove il tiro da tre si conferma l’opzione prediletta.