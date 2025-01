Dilei.it - Rassoda e previene il doppio mento. Il beauty tool che non sapevi di desiderare

C’è chi non se ne cura e chi invece proprio non lo ama, fatto sta che il– anche noto come pappagorgia – per qualcuno diventa un vero e proprio nemico da combattere poiché toglie definizione al viso facendolo apparire più pesante e poco tonico.Un “problema” per lo più estetico e che non nasce solo dall’accumulo di grasso ma anche dalla perdita di elasticità della cute del viso, e per la tendenza della massa grassa ad essere come trascinata verso il basso dalla forza di gravità, portando a un rallentadella microcircolazione della parte e alla formazione di questa sorta di sacca sotto al.Perché si forma ilMa perché si forma il? Oltre a fattori legati all’ereditarietà, al sovrappeso, o anche a posture errate che si tengono durante il giorno, ilsi forma per questo cedie rallentadella circolazione, che porta alla mancanza di nutrinecessario per la cute e per le fibre adibite alla sua compattezza, elasticità e tono, che progressivamente si indeboliscono, si svuotano e, appunto cedono.