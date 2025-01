Cultweb.it - Perché il sindaco Belcastro ha vietato ai suoi abitanti di ammalarsi?

Antonio Torchia,di un piccolo villaggio italiano,, in provincia di Catanzaro, ha emesso un decreto che “vieta” airesidenti digravemente. Questo provvedimento è una provocazione ironica per attirare l’attenzione sulle gravi carenze del sistema sanitario locale.Con metà della popolazione over 65,si trova a oltre 45 km dal più vicino pronto soccorso, raggiungibile solo tramite una strada con un limite di velocità di 30 km/h. Inoltre, il medico di guardia è disponibile solo in modo sporadico, senza copertura serale o nei fine settimana.La Calabria, già una delle regioni più povere d’Italia, soffre da anni per la gestione politica inefficiente e l’infiltrazione mafiosa nel settore sanitario, che ha portato alla chiusura di 18 ospedali dal 2009. Nonostante l’intervento di medici cubani per tamponare la crisi, molti residenti calabresi cercano cure al di fuori della regione.