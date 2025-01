Oasport.it - Oggi il giorno di riposo alla Dakar 2025: tutte le classifiche e il programma della prossima tappa

Dopo una settimana intera di gara senza pause, arriva finalmente il primodi sosta. Quest’i protagonisti“Maratona del Deserto” potranno riposarsi nel bivacco di Hail in attesa di ripartire domani per la seconda parte del rally raid più impegnativo e prestigioso al mondo (che si svolge in Arabia Saudita per il sesto anno consecutivo).Laprova speciale, insabato 11 gennaio con partenza a Hail ed arrivo ad Al Duwadimi, sarà la più lunga di questacon ben 605 km competitivi. La sestadel rally avrà inoltre 224 km di trasferimento, per un totale di 829 chilometri da percorrere nel corsogiornata in direzione sud verso il centro dell’Arabia Saudita.Di seguito ilsestae la classifica generale aggiornata di moto, auto e camion dopo la prima settimana