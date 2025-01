Lanotiziagiornale.it - Netanyahu a Auschwitz, ma non sarà arrestato: il diritto internazionale si ferma alle frontiere

La Polonia si prepara a celebrare l’80° anniversario della liberazione dicon una decisione che ha tutta l’aria di essere un affronto al. Varsavia ha dichiarato che Benjamin, il primo ministro israeliano, non verràqualora decidesse di partecipare all’evento, nonostante un mandato della Corte penale(Cpi) penda su di lui per presunti crimini di guerra e contro l’umanità.Una due velocitàLa Corte penaleè stata istituita per garantire che nessuno, nemmeno i leader mondiali, sia al di sopra della legge. La Polonia, come Stato membro della Cpi, dovrebbe collaborare con la Corte e rispettarne i mandati ma questa volta ha scelto diversamente. “non verràsul territorio polacco”, ha dichiarato Andrzej Duda, il presidente polacco, aggiungendo che la partecipazione del leader israeliano è “una questione di rispetto per il popolo ebraico”.