Iltempo.it - “Nessuna sottomissione”. Rampini e il retroscena tra Meloni e Trump sul caso Sala

“È andata a informare, non a chiedere permessi”: Federicosgombra i dubbi sul viaggio di Giorgiaa Mar-a-lago e sul suo incontro con Donalda poche ore dalla liberazione di Cecilia. Ospite di Piazza Pulita su La 7, l'editorialista de Il Corriere della Sera ha spiegato cosa avrebbe fatto il presidente del Consiglio nella sua visita lampo al presidente eletto degli Stati Uniti: “Non ho degli elementi precisi – spiega al conduttore, Corrado Formigli – ma è andata a informare, non a chiedere permessi”.autorizzazione richiesta,concessione per avere il via libera nelle trattative:avrebbe solo reso noto al Tycoon le sue prossime mosse per riportare a casa la giornalista detenuta in Iran. E secondo il giornalista avrebbe trovato terreno “favorevole” nel nuovo inquilino della Casa Bianca e “non solo per la ben nota affinità politica”.