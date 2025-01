Anteprima24.it - Napoli, sul Taser alla polizia locale si apre crepa nella maggioranza di Manfredi: pronti 5 No

Tempo di lettura: 2 minutiLa sperimentazione delaccende lo scontro nel consiglio comunale di. E sull’utilizzo dell’arma per lamunicipale, siunadel sindaco. Potrebbero esserci almeno 5 contrari, al momento di votare il regolamento in aula. Sono quelli del gruppoSolidale Europa Verde Difendi la Città, l’ala sinistra del composito schieramento dell’ex rettore. A chiarirlo è il consigliere Rosario Andreozzi, al termine di un’infiammata seduta in commissione Legalità. “Sono profondamente contrario – spiega l’esponente diSolidale – all’idea che questo dispositivo controverso e con ampi tratti di pericolosità possa essere utilizzato nelle nostre strade”.IlX2 in dotazionediA presentare il regolamento per l’uso del, la pistola ad impulsi elettrici, c’erano l’assessore Antonio De Iesu e il comandante dei caschi bianchi, Ciro Esposito.