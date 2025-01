Lapresse.it - Milan, Conceiçao: “Supercoppa? Passata, testa al campionato”

“Dobbiamo pensare che siamo a -17 al vertici della classifica, un club come il nostro che ha vinto 19 Serie A e 7 Champions non può avere la pancia piena per una. Dobbiamo cominciare a vincere e convincere già da domani per arrivare più in alto possibile. La”. Così il tecnico del, Sergio, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari.Nessuna emozione domani ma normale adrenalinaParlando del suo debutto a San Siro il neo tecnico rossonero ha chiarito che non ci saranno emozioni particolari. “C’è l’adrenalina normale di una partita con un club storico. Ma durante la preparazione ho troppe cose in, non penso a cosa vivrò. Sicuramente prima del fischio dell’arbitro qualcosa sentirò, non sono una pietra. Ma il mio pensiero principale è preparare al massimo i ragazzi”, ha detto il portoghese.