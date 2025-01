Pronosticipremium.com - Mercato Roma, 23 giorni di fuoco: tutti i nomi per far felice Ranieri

Bologna priorità per la, come è giusto che sia, conche ha parlato in conferenza stampa della partita ma non solo. Sì perché il focus sulè stato d’obbligo, e benché non si sia voluto sbilanciare suifurbescamente lanciati dai giornalisti, il tecnico non ha nascosto la sua voglia di vedere al più presto nuovi volti al lavoro a Trigoria. La prima settimana è scivolata via senza alcun sussulto, con il solo Le Fée che ha abbandonato la capitale direzione Sunderland, ed è perciò lecito aspettarsi 23di, fino al gong del 2 febbraio, nei quali Ghisolfi deve agire per accontentare il tecnico.Da Kayode al post Le FéeSi inizia inevitabilmente dal reparto difensivo, e se in porta spunta Gollini in caso di addio di Ryan, il pacchetto arretrato attende modifiche più sugli esterni che al centro.