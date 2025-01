Ilfattoquotidiano.it - Max Pezzali “benedice” la coppia Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera al Forum di Milano: ecco la prima foto social ufficiale dei due innamorati

E alla fine è arrivata lapubblica di. I due, che sono usciti allo scoperto per lavolta durante un party di Halloween in maschera, hanno voluto tenere distanti le luci dei riflettori, almeno in questafase, preferendo piuttosto una conoscenza più intima e al riparo da occhi indiscreti. Ora che la relazione, però, potrebbe essere entrata nel vivo con l’inizio del 2025, l’imprenditrice digitale sembra non voler più nascondere il suo nuovo amore, il primo dopo il divorzio da Fedez.Galeotto fu il concerto di Max, a, si potrebbe dire. Perché è proprio aldi Assago, dove il cantante pavese si è esibito già cinque volte dall’inizio dell’anno, chesi sono dati appuntamento. Ed è proprio conche i due sono apparsi felici e sorridenti in uno scatto che li vede posare insieme per lavolta.