Vlahovic o Kolo Muani per Roma Juve? Tudor verso quella scelta | cosa filtra sull’attaccante titolare per il big match dell’Olimpico Ultime

JuventusNews24Vlahovic o Kolo Muani per Roma Juve? Tudor ha scelto: confermato il serbo a guidare l’attacco dei bianconeriCresce l’attesa per Roma–Juve, big match in programma domenica sera all’Olimpico. In attacco partirà ancora dal primo minuto Dusan Vlahovic, con Kolo Muani che invece inizierà il big match dalla panchina. Gerarchie rovesciate dunque per quanto riguarda il reparto offensivo rispetto a Thiago Motta. Il serbo è al centro del nuovo progetto di Igor Tudor.LE PROBABILI FORMAZIONI DI Roma JuveLeggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Vlahovic o Kolo Muani per Roma Juve? Tudor verso quella scelta: cosa filtra sull’attaccante titolare per il big match dell’Olimpico. Ultime Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24perha scelto: confermato il serbo a guidare l’attacco dei bianconeriCresce l’attesa per, bigin programma domenica sera all’Olimpico. In attacco partirà ancora dal primo minuto Dusan, conche invece inizierà il bigdalla panchina. Gerarchie rovesciate dunque per quanto riguarda il reparto offensivo rispetto a Thiago Motta. Il serbo è al centro del nuovo progetto di Igor.LE PROBABILI FORMAZIONI DILeggi suntusnews24.com

Roma Juve: Tudor pensa a Yildiz-Vlahovic-Kolo Muani insieme in attacco? L’idea dell’allenatore, ecco cosa ha detto in conferenza stampa - Roma Juve, pazza idea tridente per Tudor? La risposta, data in conferenza stampa, apre a questa soluzione tattica L’avvicinamento a Roma Juve è stato connotato da una suggestione tattica, che “scalda” ... (juventusnews24.com)

Vlahovic Kolo Muani, chi partirà titolare domani sera all’Olimpico? Tutte le ultimissime verso Roma Juve - Vlahovic Kolo Muani, chi partirà titolare all’Olimpico? Tutte le ultimissime novità e indicazioni verso Roma Juve in programma domani sera L’obiettivo della Juve in questa delicata fase della stagione ... (juventusnews24.com)

Tegola Vlahovic: pessime notizie prima di Roma-Juve - Vlahovic tegola pesantissima alla vigilia di Roma-Juventus: notizia choc per i bianconeri, ecco cosa è successo ... (ilpallonaro.com)