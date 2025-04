Carrarese indenne sul campo del Cittadella | un altro passo verso la salvezza

Cittadella – Carrarese 0-0
Cittadella (3-5-2): Kastrati, Salvi, Capradossi, Pavan, D'Alessio (88' Casolari), Vita (79' Tessiore), Tronchin (60' Amatucci), Palmieri, Masciangelo, Rabbi (60' Diaw), Okwonkwo (60' Pandolfi). A disposizione: Cardinali, Maniero, Matino, Rizza, Piccinini, Casolari, Amatucci, Tessiore, Pandolfi, Diaw, Desogus, Voltan. Allenatore: Dal Canto.
Carrarese (3-4-2-1): Fiorillo, Imperiale, Guarino, Illanes, Cicconi (73' Bouah), Giovane (80' Capezzi), Zuelli, Zanon, Milanese (60' Manzari), Cherubini (60' Melegoni), Finotto (73' Shpendi). A disposizione: Ravaglia, Mazzi, Oliana, Fontanarosa, Melegoni, Bouah, Cavion, Schiavi, Capezzi, Shpendi, Manzari, Torregrossa. Allenatore: Calabro.
ARBITRO: Pairetto di Nichelino (Garzelli di Livorno e Ricciardi di Ancona)
NOTE: Ammoniti Capradossi e Manzari
PADOVA – Pari a reti bianche fra Cittadella e Carrarese.

Carrarese, un buon punto a Cittadella: 0-0

