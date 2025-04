Internews24.com - Costacurta analizza: «L’Inter concede in questo periodo, secondo me manca questa cosa»

di Redazionehato la prestazione deldopo il pareggio col Parma. Le parole dell’ex giocatore rossoneroNel corso della trasmisisone l’Originale, l’ex difensore del Milan e oggi opinionista per Sky Sport, hato la prestazione e anche gli errori delnel corso del match contro il Parma. I nerazzurri si fanno beffare dagli emiliani che ci credono e riescono a rimontare da 2-0 a 2-2; alle reti di Darmian e Thuram rispondono Bernabé e Ondrejka. La squadra di Inzaghi perde una nitida occasione per allungare sul Napoli che lunedì sarà impegnato nel campo del Bologna, l’ex giocatore ha commentato così.PAROLE – «ine da quello che vedo dalle ultime tre partite,un filtro a centrocampo e non è un lavoro in difesa, o errori individuali dei difensori, che porta a questi risultati.