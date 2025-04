NJPW | Jeff Cobb vince i titoli di coppia tra i rumor che lo vogliono in WWE

Jeff Cobb in WWE. Il colosso hawaiiano, secondo alcune fonti, aveva già firmato con la compagnia di Stamford, o comunque era già stato inserito nel roster interno, ossia la lista di wrestler utilizzabili che viene consegnata al team dei writer per RAW e SmackDown. Lo stesso Cobb aveva poi ironizzato su queste voci prima della New Japan Cup. Poi i giorni sono passati, e non è arrivato nessun annuncio ufficiale e nessun addio alla NJPW. Anzi.Nuovo regno titolato, addio WWE?Lo scenario, nella giornata di oggi, sembra essere cambiato nuovamente: alla Ryogoku Sumo Hall, durante Sakura Genesis, Jeff Cobb e Callum Newman, il tag team denominato Speed and Power all’interno della fazione dello United Empire, hanno vinto i titoli di coppia IWGP dei pesi massimi sconfiggendo Los Ingobernables de Japon, Hiromu Tanahashi e Tetsuya Naito. Zonawrestling.net - NJPW: Jeff Cobb vince i titoli di coppia tra i rumor che lo vogliono in WWE Leggi su Zonawrestling.net Nelle scorse settimane si è parlato molto di un potenziale arrivo diin WWE. Il colosso hawaiiano, secondo alcune fonti, aveva già firmato con la compagnia di Stamford, o comunque era già stato inserito nel roster interno, ossia la lista di wrestler utilizzabili che viene consegnata al team dei writer per RAW e SmackDown. Lo stessoaveva poi ironizzato su queste voci prima della New Japan Cup. Poi i giorni sono passati, e non è arrivato nessun annuncio ufficiale e nessun addio alla. Anzi.Nuovo regno titolato, addio WWE?Lo scenario, nella giornata di oggi, sembra essere cambiato nuovamente: alla Ryogoku Sumo Hall, durante Sakura Genesis,e Callum Newman, il tag team denominato Speed and Power all’interno della fazione dello United Empire, hanno vinto idiIWGP dei pesi massimi sconfiggendo Los Ingobernables de Japon, Hiromu Tanahashi e Tetsuya Naito.

NJPW: David Finlay vince la New Japan Cup e sfiderà Hirooki Goto a Sakura Genesis - Il regno di Goto e l’evento Sakura Genesis Hirooki Goto, veterano della NJPW da oltre 20 anni, ha iniziato il suo primo regno come IWGP World Heavyweight Champion detronizzando Sabre il mese scorso. (zonawrestling.net)

Jeff Cobb: I Could Have Gone To AEW, I Chose Not To Because I Chose To Represent NJPW - At NJPW Wrestling Dontaku on May 3, Jeff Cobb beat Zack Sabre Jr. to win the NJPW World Television Championship. This marked his first singles title win in NJPW in over five years. Bret Hart: As Great ... (fightful.com)

Jeff Cobb: If I Don't Get The Change That I Want In NJPW, Maybe There Needs To Be A Change Of Scenery - Former WWE Writer Tommy Blacha Talks Mae Young Giving Birth To A Hand In his post-match comments, Jeff ... Cobb said. Cobb went on to say that he has his sights set on championship gold. He noted that ... (fightful.com)