Matrimoni vip indimenticabili: da Grace Kelly a Elizabeth Taylor e Richard Burton

Nell’immaginario collettivo ci sono immagini diche, nei film e nelle soap opera, sono diventati. Chi non ricorda le nozze “a cavallo” sulla spiaggia tra Brooke e Ridge in “Beautiful”? Sul grande schermo non possiamo citare, come esempi, quelli de “Il padre della sposa” con la splendidao le avventure divertenti de “Ilo del mio migliore amico”. Poi ci sono quelli interrotti, come nella celebre scena de “Il Laureato”. Sono numerose le scene rimaste impresse ma ci sono nozze reali, davvero avvenute, che hanno saputo essere uniche e rimanere indelebili per migliaia di persone. Ecco qualche esempio. Le ricordavate tutte? Céline Dion e René Angélil La cantante si è sposata in una sontuosa cerimonia alla Basilica di Notre-Dame di Montréal il 17 dicembre 1994.