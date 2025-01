Iltempo.it - Los Angeles continua a bruciare e il bilancio sale a 10 vittime

Una corsa contro il tempo e contro le fiamme. Proseguono senza sosta gli incendi che stanno devastando l'area di Los, negli Stati Uniti, con oltre 35mila acri già distrutti e dieciconfermate dalle autorità locali. Secondo i dati aggiornati riportati dal "Wall Street Journal", più di 10mila edifici sono stati ridotti in cenere, mentre le autorità hanno emesso ordini di evacuazione obbligatoria per oltre 360mila persone. I due incendi principali, uno nel quartiere di Pacific Palisades e l'altro nei pressi di Pasadena, risultano al momento largamente fuori controllo, come riportato dall'autorità antincendio della California. Stando alle previsioni, le condizioni meteo critiche continueranno almeno fino alla serata di oggi, 10 gennaio, con venti che secondo i meteorologi raggiungono i 65 chilometri orari.