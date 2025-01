Lidentita.it - “Lavoratori sfruttati per frodare il Fisco”: Despar nella bufera

Leggi su Lidentita.it

Il colosso della grande distribuzione Aspig Service, dal fatturato miliardario, concessionaria del marchionelle zone più ricche d’Italia, ègiudiziaria per una presunta maxifrode tributaria. Il suo rappresentante legale Christof Rissbacher è sotto inchiesta per evasione fiscale in concorso con l’imprenditore Antonio Suma. Costui, tramite le società Mag Servizi e Delivery One, . “peril”:L'Identità.