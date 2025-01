Amica.it - La dolce vita romana di Damiano David con la fidanzata Dove Cameron

Leggi su Amica.it

Un tenero bacio a, al suo fianco ormai da oltre un anno, le foto di un banchetto a base di sandwich e patatine fritte e un panorama della sua Roma: cosìha celebrato il 26esimo compleanno, come dimostra la carrellata di immagini che il cantante e (temporaneamente) ex frontman dei Måneskin ha condiviso su Instagram.Le foto riassumono la nuovadi: la love story e il feeling sempre più intenso con, le amicizie, latra Los Angeles e Roma e l’avvio della nuova carriera da solista che a settembre lo porterà in giro per il mondo sino a dicembre. Il cantante non potrebbe essere più felice: «Andare verso i trenta non è mai stato meglio». GUARDA LE FOTOieri e oggi: i grooming più belli dell’ex frontman dei Måneskin Natale e compleanno tra Los Angeles, Lisbona e RomaNegli scatti condivisi su Instagramcompare con l’ormai peculiare look Anni 50 adottato ormai da qualche tempo e regala qualche indizio sul modo in cui ha trascorso le feste natalizie, il Capodanno e il compleanno, tra una tappa a Lisbona e una a Roma, a casa.