Nerdpool.it - KUKUM di Michel Jean: recensione

Marcos y Marcos pubblica un libro indimenticabile, una storia vera narrata dalla penna di, un giornalista e scrittore pluripremiato, che ha scelto di raccontare le vicende del suo popolo, gli Innu, e della sua adorata. TramaAlmanda ha solo 15 anni quando si innamora di Thomas. Orfana, di origine irlandese, lascia zia e zio adottivi per tuffarsi assieme a lui in una vita nomade. Impara a cacciare e pescare, amare, sopravvivere. Spezza le catene imposte alle donne aborigene, diventa una lettrice vorace. Attraversare il lago Pekuakami, risalire il fiume Peribonka, essere tutt’uno con la natura circostante sono fonte di felicità. Ma sempre più coloni reclamano la terra per sé. Le segherie distruggono le foreste, il rafting intasa i fiumi, gli innu sono costretti a entrare in un mondo che di loro non vuol sapere nulla.