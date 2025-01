Oasport.it - Jasmine Paolini: “Sono cresciuta tanto, a volte mi chiedo perché non giocavo così già a 23 anni…”

è una delle protagoniste più attese sul fronte italiano alla vigilia degli Australian Open 2025 di tennis, primo Slam della stagione in programma sui campi in cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio. La toscana, reduce da uno straordinario 2024 che l’ha proiettata tra le migliori cinque del ranking mondiale, vuole cominciare al meglio anche il nuovo anno e punta sicuramente ad un risultato di prestigio nel Major aussie.“Amo l’Australia efelicissima di essere di nuovo qui. Apprezzo il fatto che qui sia tutto raccolto, che lo stadio sia vicino al centro, che la città sia a portata di mano. Due passi in centro e uno dei tanti ristoranti italiani, qui si sta bene“, esordisce la campionessa olimpica in carica di doppio nella conferenza stampa di presentazione del torneo australiano.